«Irgendwann ist es für uns alle mal fertig»

Seit seiner Geburt leidet Sascha Jaeger an Zystischer Fibrose, einer Stoffwechselkrankheit, die nicht heilbar ist. Die Ursache für Mukoviszidose, wie die Krankheit auch genannt wird, sind Mutationen in den Genen. Dabei entsteht ein zäher Schleim in den Zellen und verstopft lebenswichtige Organe nach und nach. Oft sind dabei die Atemwege betroffen, wie auch bei Jaeger. «Früher oder später quittiert die Lunge ihren Dienst. Sie verschleimt. Die letzte Option ist dann eine Lungentransplantation.» Und diese Option konnte Jaeger nutzen: Er war 2019 eine von 39 Personen in der Schweiz, die eine neue Lunge erhielten. 70 Tage habe er auf das Spenderorgan warten müssen. «Ich hatte sehr viel Glück. Andere warten zwei oder drei Jahre. Oft klappt es auch gar nicht.»