Ein Autogramm für den Stadtbus

Um das Angebot der Sport- und Eventanlagen Chur in der Region sichtbar zu machen, wurde ein Churer Bus gestaltet. Am Freitag wurde der Stadtbus im Beisein von Stadtpräsident Urs Marti, Roger Senti, Leiter Betrieb Chur Bus, und Raffael Mark, Leiter der Sport- und Eventanlagen Chur in der Oberen Au eingeweiht. Dabei wurde auch eine weitere Überraschung enthüllt: Vom Heck des Busses grüsst Nino Niederreiter. Jeden Sommer trainiert Niederreiter im Hallenstadion in Chur, bevor er für die nächste Saison wieder in die USA fliegt. Diese Verbindung zu Chur veranlasste ihn dann, auch die städtischen Sportanlagen in dieser Form zu unterstützen, wie die Stadt Chur in einer Mitteilung schreibt. Im Rahmen des Einweihungsanlasses hat Niederreiter das Heck original handsigniert.