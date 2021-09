Jakob Oberholzer hätte am Atlasblatt Elm seine Freude

von Claudia Kock Marti

Eine Nahaufnahme des Martinslochs ziert das Atlasblatt 173 Elm des Bundesamtes für Landestopografie (Swisstopo). Live in ihrer ganzen Schönheit präsentiert sich die Glarner Hauptüberschiebung mit Martinsloch und der magischen Linie in den Tschingelhörnern auch am Dienstag in Elm. Ein Genuss für die geladenen Geologen, Touristiker, Gemeindevertreter und weiteren Gäste an der Atlasblatt-Vernissage.