Jungdesignerin will mit Homeoffice-Kapsel punkten

Die gelernte Hochbauzeichnerin hat erst letztes Jahr eine Ausbildung in Produktdesign an der Schule für Gestaltung in Zürich begonnen. Die Mutter eines zweijährigen Sohnes arbeitet zu 50 Prozent in einer Baufirma, die ihr Mann in zweiter Generation führt. Daneben baut sie ihre eigene Designfirma auf. Häufig würden sie und ihr Mann am Abend noch am Computer sitzen, wenn der Kleine im Bett sei. «Ich arbeite einfach gern», sagt Staub. «Und liebe es, zu designen.» Ihr Sohn habe dabei ihre kreative Seite neu beflügelt. So habe sie etwa ein 360-Grad-Auffangsystem gebaut, das Essensstücke zurückhält, die ihr Sohn gerne vom Tisch schmeisst.

Natur nach innen bringen

Mehr als eine Spielerei ist ihr Wettbewerbsprojekt. Es trägt den Namen Biophilic Microspace. Das Thema Mikro- oder Kleinräume sei an der Schule behandelt worden. Biophilic Design steht für die Nutzung von Naturelementen in Innenräumen. Eine natürliche oder der Natur nachempfundene Wohn- und Arbeitsumgebung soll sich positiv auf das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit auswirken, so die Idee. Zum einen durch die optische Wirkung, zum anderen durch die Reinigung der Luft.

«Meine Idee war es, einen Raum zu schaffen, wohin man sich zum Arbeiten zurückziehen kann und der gleichzeitig als Dekoration in der Wohnung dient», sagt Staub. Daraus entstand eine Art bepflanzte Homeoffice-Kapsel. Sie besteht aus einem eiförmigen Eisengerüst, in das sich Pflanzen nach Wahl einsetzen lassen. Integriert im Gerüst sind Bewässerungsschläuche, im Boden befinden sich der Tank und eine Pumpe. «Das System soll sich selber am Leben erhalten», erklärt sie. Inspiriert haben Staub Wandbepflanzungssysteme, die schon verschiedentlich in der Inneneinrichtung eingesetzt werden.