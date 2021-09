Chur wird zum Mekka der Impfverweigerer

Die Organisation «Stiller Protest» hat am Samstag unter dem Motto «Stoppt die Spaltung des Volkes» zur Kundgebung in Chur aufgerufen, und 4000 Leute sind gekommen. Jene, die gegen das Impfen sind. Jene, die gegen die staatliche Finanzierung der Medien sind. Jene, die überzeugt sind, die Demokratie werde gerade mit Füssen getreten. Jene, die gegen 5G kämpfen. Jene, für die eine Zertifikatspflicht verwerflich ist. Alle finden an der Kundgebung ihre Nische. Mitten auf der Quaderwiese liegen sogar Kartonplakate mit Textvorschlägen.