In der Welt der Puppen

Das Auge kann sich gar nicht sattsehen. Vom ersten Schritt an ziehen die Ausstellungsobjekte in Claras Puppenmuseum die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. Das hat allerdings auch viel mit der Ausstellungsmacherin selber zu tun. Clara Farrér-Pazeller versteht es, jede einzelne Puppe – ob separat oder in kleineren oder grösseren Gruppen – ins rechte Licht zu rücken. In diesem Museum steckt Hingabe und Leidenschaft.