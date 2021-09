Die Zeit von Gameboy, Gummitwist und Co.

Dann und wann stöbern wir in alten Fotoalben, spüren kultige Werbungen auf und graben frühere Themen aus – ganz im Sinne der Nostalgie. Dieses Mal schwelgen wir noch einmal in unseren Kindheitserinnerungen. An welche Spielsachen aus Eurer Kindheit erinnert Ihr Euch noch? Wart Ihr Fan von Polly Pocket oder Baby Born? Oder habt Ihr doch lieber die klebrigen Klatschhände durch die Lüfte geschleudert?

Wir möchten Euch die schönen Kindheitserinnerungen zurückbringen und zeigen Euch eine Auswahl der wohl legendärsten Kinderspielzeuge aus vergangenen Jahrzehnten.