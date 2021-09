«Mollis: international bekannt»

Im Jahr 1994 hat die Fliegerstaffel 20 mit dem britischen Kampfflugzeug Hunter zum letzten Mal in Mollis ihren Wiederholungskurs durchgeführt. Bald darauf wurde der Hunterverein gegründet, der in Mollis seinen Graffiti-Hunter erhalten und seither etliche Flugtage durchgeführt hat. Zum 25-Jahr-Jubiläum mit Flugshow gibt Vereinspräsident Fritz Leuzinger den «Glarner Nachrichten» Auskunft.

Herr Leuzinger, was fasziniert Sie so an der Fliegerei, dass Sie sich in der Freizeit dafür engagieren?