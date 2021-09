In Davos wird jüdisches Leben präsenter

Als Sommerferienort ist Davos bei jüdisch-orthodoxen Personen seit vielen Jahren sehr beliebt. Diese Gäste stammen aus der Schweiz, reisen aber auch aus europäischen Ländern wie Belgien oder von Israel oder den USA aus an, um in der Bergwelt eine schöne Zeit zu verbringen. Nebst dem Besuch ferienhalber soll in Davos nun auch ein Aufenthalt zur religiösen Bildung stattfinden können. Das geht aus einem kürzlich im Bündner Handelsregister publizierten Eintrag hervor.