Da steht ein Wolf vor mir – was nun?

Sollte es für präventive Massnahmen zu spät sein, weil der Wolf bereits vor Euch steht, gilt es, Ruhe zu bewahren. Wie das AJF schreibt, zieht sich der Wolf in aller Regel zurück, wenn er Menschen bemerkt. Falls er dies aber nicht tun sollte, macht mit bestimmter Stimme auf Euch aufmerksam. Danach solltet Ihr Euch langsam zurückziehen. Normalerweise wird der Wolf Euch dabei beobachten oder selber flüchten. Was aber definitiv nicht getan werden sollte, ist, sich dem Wolf zu nähern. Auch nicht für Fotos. Auch verfolgen sollte man den Wolf nicht. Zeigt ein Wolf auffälliges Verhalten, wie zum Beispiel fehlende Scheu, so müsst Ihr das umgehend dem zuständigen Wildhüter melden. Auch Wolfsspuren zu folgen sei eine schlechte Idee, schreibt das AJF. Die Spuren könnten nämlich zu einer Wurfhöhle führen. Das Gebiet, in dem sich die Wurfhöhle befindet, sollte unbedingt gemieden werden.