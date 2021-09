«Uns würde helfen, wenn geimpft statt geklatscht würde»

Viele Infizierte erkranken so schwer an Covid-19, dass sie auf einer Intensivstation (IPS) behandelt werden müssen. Eine Überforderung des Gesundheitswesens muss unbedingt vermieden werden. Das ist am Kantonsspital Graubünden nicht anders als in anderen Krankenhäusern. Adrian Wäckerlin ist Chefarzt der Intensivmedizin am Kantonsspital. Im Interview mit der «Südostschweiz» spricht er über ungeimpfte Patientinnen und Patienten. Über Realitäten, die fernab der Vernunft liegen. Und über sogenannte Wahloperationen, die dringender sind, als es der Name hergibt.