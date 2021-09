Graubünden feiert den Tag des Hundes

von Hannah Hitz

Hundefans aufgepasst: Dieses Jahr findet der schweizweit erste «Tag des Hundes» statt. Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) musste das Event wegen Covid-19 bereits zwei Mal verschieben. Am Samstag ist es nun aber so weit. Zwei Vereine aus Graubünden machen mit. Zum einen Agility Viamala in Cazis und zum andern der Kynologische Verein Maienfeld und Umgebung (KV Maienfeld).