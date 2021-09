Altersheime Süd entlassen Kadermann Werner Hösli

Am Mittwoch haben die Alters- und Pflegeheime Glarus Süd mitgeteilt, dass sie das Arbeitsverhältnis mit dem «langjährigen Mitarbeiter» Werner Hösli (Bild) aufgelöst hätten. Im Brief mit dem Datum vom Freitag heisst es, Hösli arbeite «ab heute» nicht mehr für die Institution. «Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute», heisst es in der Mitteilung. Über die Hintergründe für die sofortige Entlassung wird darin nichts mitgeteilt.