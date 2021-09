Auf dem Wasser treibend alles vergessen

von Alexandra Bärtsch

Noch bevor Marian Schulz anfängt zu erzählen, ziehen wir die Schwimmwesten an und steigen ein in Monika, Kennzeichen Glarus 1587, ein Gummiboot. «Unsere Boote haben alle Frauennamen», sagt Marian Schulz lachend. Beim alten Bahnhof in Weesen wässern wir ein. Schulz stösst das Boot vom Ufer weg und bringt Monika in die Mitte des Linthkanals. Das Ziel: Ziegelbrücke.