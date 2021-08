Wie Nachbarländer mit dem Wolf umgehen

Lebendige, engagierte Vorträge und sachliche Fragen aus dem Publikum – das prägte die Veranstaltung «Wolf und Herdenschutz – die Grenzen» am vergangenen Sonntag im Forum im Ried in Landquart. Organisiert hatte den Anlass der Bündner Bauernverband. Er erreichte damit 450 Personen: 150 Interessierte waren vor Ort, rund 300 Personen sahen sich den Livestream an. Angeklickt wurde der Stream bis am Montagmorgen 2500 Mal.