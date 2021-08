Nach Wolfsattacke stellt ein Schafbauer die Grundsatzfrage

von Barbara Bäuerle

Für die Elmerin Margreth Reichenbach ist es ein Morgen wie jeder andere. Sie steigt am Samstag, 21. August, vor Tagesanbruch über die einzigartige, als landschaftliches Bijou bezeichnete Bischofalp hinauf in das nächste Seitental, genannt «Im Bach». Es ist keine 15 Stunden her, dass sie dort bei den 121 Schafen war, welche sie zusammen mit Hans Rhyner und ihren Töchtern sömmert und intensiv betreut.