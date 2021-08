Das Klausenrennen im Simulator selber fahren

Simulator heisst das Zauberwort. Was professionelle Rennfahrer, Panzerfahrer der Armee und E-Sportler schon längst kennen, wird nun auch für Freunde des Klausenrennens interessant. Denn zum 100. Jubiläum wird es ein virtuelles Klausenrennen geben, wie Wani Finkbohner von der Racingfuel Academy AG (RFAG) an einer Pressekonferenz in «Freulers Race Café» in Linthal informiert.