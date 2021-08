Nochmals Walk-in-Betrieb im Impfzentrum Glarnerland

Das Impfzentrum Glarnerland verimpfte am Mittwoch im Rahmen seines Walk-in-Angebots weit mehr als 400 Erstimpfungen. Die Nachfrage sei gross gewesen, so die Glarner Task Force Covid am Donnerstag in einer Mitteilung. Interessierte hätten teilweise abgewiesen werden müssen. Deshalb soll nun im Impfzentrum ein weiterer Termin angeboten werden, an dem eine Impfung ohne Anmeldung möglich ist.