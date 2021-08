Zu Pferd auf den Spuren der Lindauer Boten

Exakt 122 Gulden hat Johann Wolfgang von Goethe 1788 bei seiner ersten Italienreise für die Fahrt mit dem Mailänder Boten, der auch Lindauer Bote genannt wird, bezahlt. Die anstrengende Reise in der Kutsche hat den Dichter so beeindruckt, dass er sie für die Nachwelt niedergeschrieben hat. Den Namen des Boten, «Leonhard Spehler», hat er sogar in sein Notizbuch eingetragen. Während 500 Jahren (1322 bis 1824) transportierte der Lindauer Bote im Auftrag der Handelskammern der Reichsstädte Waren, Geld, Nachrichten und Reisende zwischen Lindau (Deutschland) und Mailand (Italien).