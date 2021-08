Mit dem Bruder spielend die Treppen überwinden

Der Passagier setzt sich und zurrt den Sicherheitsgurt fest wie in einem Flugzeug. Der treppenerklimmende High­tech-Rollstuhl lässt sich in der Höhe einstellen. Rechts an der Lehne befestigt ist ein Smartphone mit einer eigens entwickelten App. «Jetzt können Sie das Treppensymbol drücken», sagt Meike Neubauer von der Firma Scewo. Das Winterthurer Start-up-Unternehmen hat den fahrenden und kraxelnden Hightech-Rollstuhl in etwa drei Jahren entwickelt.