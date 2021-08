Diese Spielzeuge haben uns einst begeistert

Dann und wann stöbern wir in alten Fotoalben, spüren kultige Werbungen auf und graben frühere Themen aus – ganz im Sinne der Nostalgie. Heute schwelgen wir wieder einmal in Kindheitserinnerungen. Erinnert Ihr Euch, wie wir stundenlang versuchten, unsere Sticker so kreativ wie möglich in ein Album zu kleben? Oder habt Ihr Euch lieber mit Euren Tamagotchis beschäftigt?

Ob Sticker oder ein digitales Haustier – wir bringen Euch das Feeling aus Eurer Kindheit noch einmal zurück und präsentieren Euch eine Auswahl der wohl beliebtesten Kinderspielzeuge aus vergangenen Jahrzehnten.