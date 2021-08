sofunktionierts: Was tun, wenn ich am Arbeitsplatz gemobbt werde?

Doch was kann man machen, wenn die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber nicht hilft? Hier kann man am besten auf externe Beratungsstellen (Bündner Beratungsstellen, Fachstelle Mobbing und Belästigung), oder bei grösseren Unternehmen, auf die Personalabteilung oder die interne Beratungsstelle zugehen. Sollte der Vorgesetzte der Mobber sein, was bei mehr als 50 Prozent der Vorfälle der Fall ist (so im Podcast mit Stam), kann man zusätzlich auf eine Hierarchiestufe höher zugehen. Hier ist jedoch wichtig zu unterscheiden, ob man alleine ist oder ob die ganzen Mitarbeitenden betroffen sind. Dann läge es am schlechten Führungsstil und es sei kein Mobbing.