Wie gut kennt Ihr Euch mit Redewendungen aus?

Wir benutzen sie in unserem Alltag immer wieder, um etwas ganz Spezifisches auszudrücken – die Rede ist von Sprichwörtern beziehungsweise Redewendungen. Aber wisst Ihr, wieso die Sprichwörter so heissen wie sie heissen und wo sie ihren Ursprung haben? Testet Eurer Wissen rund um das Thema in unserem heutigen Sonntagsquiz.