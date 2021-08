Mordprozess: Verteidiger schieben Schuld hin und her

Am zweiten Verhandlungstag hat das Kantonsgericht im Gemeindehaussaal in Ennenda die weiteren Plädoyers der Verteidigung gehört. Der Mordprozess zur Tat vom 3. Oktober 2018 in Bilten ist einen Tag früher zu Ende, als das Gericht erwartet hatte. Denn auch für die Replik der Staatsanwältin und die Konter von Opferanwalt und sieben Verteidigern sowie die Schlussworte der anwesenden Angeklagten blieb genug Zeit.