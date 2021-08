Ausstellung soll für häusliche Gewalt sensibilisieren 

Ziel der Ausstellung sei es, Betroffene und Dritte für das Thema der häuslichen Gewalt zu sensibilisieren. Die Ausstellung kläre über unterschiedliche Gewaltformen und deren Auswirkungen auf und informiert über Ursachen und Risikofaktoren, so die Mitteilung. Es werden spezielle Aspekte beleuchtet wie die Betroffenheit der Kinder, die Gewalt in Paarbeziehungen oder das Phänomen der Zwangsheirat. Interaktive Ausstellungselemente sollen die häusliche Gewalt darstellen und Einblicke in die Lebenswelt der Betroffenen ermöglichen, heisst es in der Mitteilung.