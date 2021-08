Davoser Afghane hat Angst: «Bitte schaut nicht weg»

Zu seinen Verwandten in Afghanistan hat Sadig viel Kontakt. Seine Schwester studiere eigentlich an einer Universität. Allerdings konnte sie seit zwei Tagen nicht mehr hingehen. Es ist nun verboten. «Die Freiheit ist weg. Für die Männer ist es einigermassen erträglich. Aber Frauen und Mädchen haben keine Chance. Für sie gibt es nur noch Probleme.» Es gibt aktuell keine Regierung in Afghanistan. Und auch die Taliban hätten Angst – vor dem Rest der Welt, so Sadig. Trotzdem haben sie sich nicht verändert, sagte er. «Sie sind sehr gewaltbereit und verwehren den Frauen und Mädchen Bildung und Berufe in der Regierung.» Sadig macht sich grosse Sorgen um seine Familie. «Ich habe keine Chance, sie in die Schweiz zu holen», sagt er traurig. Aktuell könne er nichts tun. Er könne auch nicht zurück nach Afghanistan gehen. «Die Vereinten Nationen sollten eingreifen», findet er. Auch die Gespräche mit Iran, Pakistan und Saudi-Arabien sollten aufgenommen werden, weil diese Länder die Taliban unterstützen würden, so Said.