Soziale Dienste setzen neu auf Eltern-Webinare

Eltern-Webinare sind interaktive Informationsveranstaltungen im Internet, an denen alle Eltern, Erziehungsberechtigten und weitere Interessierte aus dem Kanton Glarus teilnehmen können. An jedem beliebigen Ort, zum Beispiel am Küchentisch oder im Zug, können Eltern und Interessierte den Fachspezialistinnen und Fachspezialisten der Schulsozialarbeit in Bild und Ton folgen. Alle Teilnehmenden können ihre Anliegen zudem anonym in einem Chat einbringen, wie der Kanton explizit schreibt. (so)