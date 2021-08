1922: Nach dem Murgang wird das Auto geborgen

Am 1. August 1922 zerstörte ein Murgang der Erlenrunse in Rüti die Kantonsstrassenbrücke und das Auto des Ehepaars Widmer (Ausgabe vom 7. August), welches «mit knapper Not dem Tod entronnen» ist. August Berlinger, Lokalhistoriker und Sammler in Glarus, stellt dieses Bild von der Bergung zur Verfügung, das von Johann Schönwetter-Elmer aufgenommen wurde und laut Berlinger wohl in der «Schweizer Illustrierten» erschienen ist.