Kosmischer «Dreck» verzaubert Nächte

«Bei dem ganzjährig sichtbaren Sternbild liegt der sogenannte Radiant des Perseidenschwarms, also der Punkt am Himmel, aus dessen Richtung die Schnuppen zu kommen scheinen», erklärt der passionierte Astronomiefan Jäger und ergänzt: «Im Volksmund werden die Perseiden aber auch Laurentiustränen genannt, da ihr Erscheinen mit dem Laurentiustag am 10. August zusammenfällt.» So sollen die Perseiden nach einer Legende nach an die Tränen erinnern, die um den im Jahr 258 hingerichteten Heiligen Laurentius geweint wurden.