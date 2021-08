In Mühlehorn diskutiert man über die Zukunft

von Gret Menzi

In der Ausstellung in Mühlehorn sind unter dem Titel «Kulturraststätte am Walensee» Arbeiten aus der Abteilung Technik und Architektur der Hochschule Luzern zu sehen. Die Studierenden beschäftigten sich mit Dozentin Nina Cattaneo vom Architekturbüro Ruumfabrigg in Obstalden mit dem Ort Mühlehorn, der Nutzung der Brache zwischen dem Bahnhof und dem See und arbeiteten mit den Materialien Holz, Beton und Stahl.