Meister Petz ist wieder da

Bereits am Wochenende hatte eine Privatperson berichtet, einen Bären in der Nähe von Sent im Unterengadin gesehen zu haben. Am Dienstag bestätigte der zuständige Wildhüter die Bärensichtung. Woher der Bär komme, sei noch nicht bekannt, erklärte Adrian Arquint, Leiter des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden, am Mittwoch auf Anfrage. Man vermute jedoch, dass der Bär aus Norditalien ins Unterengadin gewandert sei. Das Amt für Jagd und Fischerei hat nun die Spuren des Bäres untersucht, ein Monitoring gemacht und Kotproben genommen.