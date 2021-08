Glarner Schulen hoffen auf ein «normales Schuljahr»

Wir haben ein Schutzkonzept, das funktioniert und das bereits im letzten Semester hervorragend funktionierte», sagt Michael Schlegel, Leiter Bildung von Glarus Nord. Man sei absolut vorbereitet auf den Start des neuen Schuljahres am Montag. Er ergänzt, man könne nun erstmals von gesammelter Erfahrung profitieren: «Endlich machen wir etwas im Zusammenhang mit Corona nicht zum ersten Mal, so wie es bisher zwangsläufig war.» Allerdings berät eine Taskforce von Kanton und Gemeinden am Donnerstag, ob das Konzept geändert werden soll.