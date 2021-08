Für «Ferragosto» gibt er den Garten in fremde Hände

von Werner Beerli-Kaufmann

Das Fest Ferragosto wird in Italien immer am 15. August zu Ehren des Kaisers Augustus gefeiert, der im Jahre 29 vor Christus Ägypten eroberte. Später legte die Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt ebenfalls auf diesen Tag. Er ist der wichtigste kirchliche und familiäre Feiertag in Italien.