Corona und Petrus sorgen für leeres Karussell

Seit Anfang Juli stehen die Fahrgeschäfte, Karussells, Schiessbuden und Zuckerwattemaschinen auf der Oberen Au in Chur bereit. Normalerweise ist das Karussell oder der Lunapark über Pfingsten und Auffahrt in der Kantonshauptstadt zu Besuch. Nicht so dieses Jahr. Coronabedingt wurde der Besuch auf die Sommermonate verschoben.