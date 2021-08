Die Vorurteile werden weniger, sind aber noch vorhanden

von Seline Andenmatten

Das Likrat-Public-Sommerprojekt wurde dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt: ein Dialog- und Aufklärungsprojekt, welches versucht, Missverständnisse und Unverständnisse zwischen jüdischen Gästen und einheimischer Bevölkerung in beliebten Reisezielen in der Schweiz zu klären. Dafür sind verschiedene Menschen für drei Wochen im Juli und August unterwegs, um zwischen den zwei Parteien zu vermitteln – zum Beispiel in Davos.