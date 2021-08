Der Kanton musste das kaputte Auto der Widmers nicht bezahlen

Seit letzten Winter stehen an der Umfahrung Rüti Ampeln, die im Fall eines Murgangs auf Rot gestellt werden und verhindern, dass Autos in die Gefahrenzone fahren. Und an der Kantonsstrasse durchs Dorf auch. Vor 100 Jahren gab es solche Warnmöglichkeiten noch nicht. Ein Bundesgerichtsurteil von damals berichtet von einem Fall. Darin zeigt sich auch, dass sich der Umgang mit Naturgefahren in Manchem generell geändert hat.