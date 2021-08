«Das Informationsbedürfnis ist nach wie vor hoch»

Nachdem vergangene Woche in den Testzentren in Chur und in Davos Walk-In-Impfungen erfolgreich angeboten wurden, startete der Kanton gestern Freitag einen Probelauf mit einer mobilen Impfstation an der Churer Bahnhofstrasse. Zwischen 16 bis 20 Uhr konnte man sich spontan impfen lassen.