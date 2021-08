Das «Fronalpstockhaus» wird Stock für Stock wieder aufgestockt

Er könne es leider nicht zeigen, entschuldigt sich Christian Drescher. Sein fürstlichstes Schlafgemach. Flammer, der Glarner Garagist, habe Betriebsferien. In seiner Autohalle sei das Zimmer nämlich eingestellt. «Vielleicht sehen wir es ja durchs Fenster», hofft Drescher. Vergebens: Zwei Autos versperren die Sicht auf die Kutsche, in der die Gäste im «Stockhaus» in Zukunft schlafen können. «Bei schlechtem Wetter unter dem Garagendach, bei schönem Wetter unter der Milchstrasse», erklärt Drescher.