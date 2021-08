«Die meisten Nebenwirkungen sind harmlos»

Schon vor dem Umzug in die Stadthalle hatte sich Gianfranco Zala als medizinischer Leiter im Kreuzspital in Chur engagiert. Nun leitete der 67-Jährige das Impfzentrum bei der Stadthalle in Chur und sprach mit Martin Deplazes von Radio Südostschweiz über die häufigsten Impfnebenwirkungen. Ausserdem erklärte er, wann sich Schwangere impfen lassen sollten und könnten.