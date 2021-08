Der falsche Bruder, die falsche Tochter

Sommerferien? Minsk! Das gilt für unsere kleine Churer Familie seit vielen Jahren. Nie hatte im Sommer etwas mehr Anziehungskraft als die Hauptstadt von Belarus mit all unseren Freunden, Freundinnen und Verwandten. Minsk bedeutete fröhlichen Ausgang im hübsch herausgeputzten Stadtzentrum, bedeutete Beerenernte auf der Datscha, Schaschlik an Mückenseen und stundenlange Essereien und Plaudereien an überfrachteten Wohnzimmertischen.