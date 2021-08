Bündner Bienen produzieren weniger Honig

Gabi Morhart ist Imkerin in Tartar, im Vorstand des Bündner Bienenzüchterverbands und erzählte Corina Thöny von TV Südostschweiz, wie es ihren Bienen dieses Jahr ergangen ist. Die starken Temperaturschwankungen von minus 15 Grad zu plus 15 Grad hätten die Bienenvölker sowie die Imker und Imkerinnen gefordert. Im Bienenkasten sollte es während der aktiven Zeit immer ungefähr 30 Grad Celsius haben. Wenn es kalt ist, müssen Bienen viel mehr heizen. Dafür brauchen sie laut Morhart sehr viel zusätzliche Energie. Wegen der starken Regenfälle in den vergangenen zwei Wochen seien die Bienen nicht ausgeflogen.