Kommen Glarner Feuerwehren ans Limit?

Die Feuerwehren in mehreren Kantonen kämpften in den vergangenen Wochen gegen Hochwasser und Überschwemmungen. Schon im Juni mussten sie immer wieder gegen verheerende Gewitter kämpfen, in der Woche ab 12. Juli dann Hochwasser in weiten Teilen der Deutschschweiz, etwa in den Kantonen Bern und Luzern. Franz Steinegger ist früherer Urner Ständerat und war während 30 Jahren Leiter des kantonalen Führungsstabs, auch beim Hochwasser 1987.