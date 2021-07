Tödliches natürliches Gift in Schmerikon

Für den Uzner Tierarzt Kurt Raymann war der Fall von Anfang an recht klar. Die Symptome der von ihm behandelten Hunde deuteten auf eine Vergiftung durch Blaualgen hin. Fünf Hunde sind in den letzten Tagen mit ähnlichen Symptomen gestorben. Nun bestätigt sich Raymanns Befund: Die vom Tierarzt am Samstag entnommene Probe einer Pfütze am Aabachdelta enthält ein Gift aus Blaualgen.