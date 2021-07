Sie füllt leer stehende Glarner Häuser mit Leben

Ferien in einer Wohnung im einstigen Haus des berühmten Glarner Berufsoffiziers Thomas Legler oder in einem lauschig, charmanten Glarner Holzhaus. Sandra Bächtiger Streiff vermietet mit ihrer Firma Gastgeberei seit Anfang Jahr teils recht ungewöhnliche Ferienobjekte. Die ehemalige Gastgeberin des «Stadthofes» in Glarus, den sie vier Jahre gemeinsam mit ihrem Mann führte, wollte auch nach dem coronabedingten Aus im Glarner Hotel und Restaurant nicht ganz auf ihre Rolle als Gastgeberin verzichten. Deshalb gründete sie das etwas andere Ferienwohnungsangebot.