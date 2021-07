Schon Goethe dichtete einst: «Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.» Dieser Vierzeiler geht mir seit mindestens 15 Jahren jeden Sommer durch den Kopf. Denn ungefähr so lange verlaufen meine «grossen Ferien» höchst unspektakulär. Zumindest für Aussenstehende. Die Zeiten der grossen Reisen mit einem Interrail-Pass quer durch Europa oder mit dem Flugzeug auf eine griechische Insel, in die Vereinigten Staaten oder Lateinamerika sind für mich vorbei.