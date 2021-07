Nach über 30 Jahren gibt es wieder einen Kirchentag

von Jürg Huber

Kirchentage hätten in der Schweiz nicht die gleiche Tradition wie zum Beispiel in Deutschland, erklärt Ulrich Knoepfel, kantonaler Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Landeskirche. Darum habe es so lange gedauert, dass im Kanton Glarus wieder ein solcher Anlass durchgeführt wird – über 30 Jahre.