Das Glacé-Mobil geht jetzt auf Sommertournee

von Hans Speck

Das Glacé-Mobil ist zurzeit beim Berg­restaurant «Talalp­see» oberhalb von Filzbach stationiert. Ende Monat wird der Standort des Gefährts der Casa Stüssi aber verlegt; nach Glarus, an die Talstation der Braunwaldbahn, zum Pumptrack in Mollis und an viele weitere Orte, an denen der innovative Glacé-Hersteller Marco Stüssi während der Sommersaison seine «Gelatis» an die Frau oder den Mann bringen will.