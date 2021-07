Mit dem Kochlöffel ein Stück Lebensqualität zurückerobern

«Viele Personen kommen persönlich auf mich zu, um über die ganze Thematik zu sprechen», fährt die Caznerin fort. Dass die Aktion so viele Menschen erreicht und aufklärt, freut sie sehr. «Wenn man selber die Diagnose bekommt, ist man so hilflos. Es gibt einfach tausend andere Baustellen in dem Moment, als dass man sich über das Essen Gedanken macht», erklärt Gort und fügt an: «Ich wäre im Nachhinein aber über Hilfe zu diesem Thema froh gewesen. Ich finde, es ist ein Thema, das man noch mehr in den Vordergrund rücken sollte.»