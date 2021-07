«Einfach losgehen und entdecken»

Andrea Luchsinger und ich arbeiten beide im Medienhaus in Glarus für das gleiche Verlagshaus. In dieser «Begegnung» soll aber nicht ihr Beruf, sondern ihr Hobby, das Fotografieren, im Vordergrund stehen. Denn wenn ich Andreas Bilder in den sozialen Medien sehe, denke ich mir häufig, dass ihre Arbeiten sehr professionell sind. Aber ich sah bisher nur Landschaftsbilder von ihr, Menschen scheinen beim Fotografieren kein Thema für sie zu sein. Das machte mich neugierig. Also traf ich sie und fragte nach.