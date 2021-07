Nachdenken nach dem Verschontbleiben

Regierungsrat Kaspar Becker kehrte am Donnerstag, 15. Juli, aus den von massiven Hochwasserschäden betroffenen Waadtländer Voralpen heim. Er hatte zwar Ferien, wie er am Montag bei einem Gespräch erklärte, und er hätte bleiben können. Denn die Notfallorganisation im Kanton funktioniere sehr gut, er sei den Beteiligten dankbar dafür. Becker ist nicht nur für Wasserbau und Naturgefahren in seinem Departement zuständig, sondern auch Präsident der Linthkommission.